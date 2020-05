„Bei mir hat es mit Schmerzen im Knie begonnen“

Neues Medikament

In MS-Zentren an heimischen Krankenhäusern werden Patienten versorgt. Zudem ist das Krankheitsbild in der Ausbildung an der Linzer MedUni und an der FH Gesundheitsberufe als ein Schwerpunkt verankert. Seit Januar diesen Jahres gibt es zudem ein neues Medikament für eine Form der MS, für die bisher kaum Behandlungsalternativen zur Verfügung standen.