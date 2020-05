Salzburger Festspiele finden im August statt

Den Auftakt wird die Eröffnung der Landesausstellung „Großes Welttheater - 100 Jahre Festspiele“ am 26. Juli bilden, das eigentliche Festival beginnt dann am 1. August. Der kaufmännische Direktor Lukas Crepaz sagte, die Festspiele hätten ein Covid-Präventionskonzept erstellt, das für die nötige Sicherheit der Zuschauer, der Mitwirkenden und der übrigen Mitarbeiter sorgen solle und die heute in Grundzügen vorgestellte Verordnung des Bundes wahrscheinlich teilweise übererfüllen werde. So wird es ein Programm geben, das ohne Pausen auskommt, weil die Publikumsführung in dieser Phase am schwierigsten sei.