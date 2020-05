Liberale Parteien fordern: „Grenzen rasch öffnen!“

Dem pflichtet auch Oberhofer voll und ganz bei: „Obwohl die Infektionszahlen in Südtirol niedriger sind als in Nordtirol, spricht sich Bundeskanzler Kurz dafür aus, dass die Grenzen zu unseren südlichen Nachbarn geschlossen bleiben sollen. Wir brauchen jetzt ein klares Signal an Europa und das sind offene Grenzen in der Euregio!“