Spitäler: 11.000 Behandlungstermine sind offen

Abarbeiten der Termine bis in den Sommer

Um den Betrieb der Häuser wieder in das vor Corona bewährte Lot zu bringen, hat die KAGes jetzt eine Herkulesaufgabe zu stemmen: 11.000 geplante Termine müssen nachgeholt werden, davon 3500 in der Inneren Medizin und 2500 im chirurgischen Bereich. Man sei optimistisch, dass man im Laufe des Juni wieder Normalbetrieb erreiche, wobei das Abarbeiten der verschobenen Behandlungen noch bis in den Sommer dauern könne, sagt Marczik.