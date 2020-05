Bergbahnen: Fünf Tage vor Start noch keine Regeln

Standards wie in Bus und Bahn sinnvoll

Dabei wären laut Kogler die Lösungen relativ naheliegend: „Es sollten die selben Standards angelegt werden, wie sie in Zügen, Bussen und in der U-Bahn gelten.“ Was heißt, dass ein Mundschutz in Gondeln verpflichtend ist. „Da geht es meist um nur zehn Minuten, das ist verkraftbar und danach befindet man sich in der gesunden Natur.“ Am größten ist die Unsicherheit bei jenen Bergbahnen, die wenige Großkabinen verwenden – wie etwa die Ehrwalder Zugspitzbahn (100 Personen) oder die Innsbrucker Nordkettenbahnen (70 Personen).