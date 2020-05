Nächtliche Einsätze fordern Voitsberger Feuerwehr

Das Auto geriet in der Nacht in Maria Lankowitz von der Straße ab und landete auf dem Dach liegend in einem Bach. Die Feuerwehr Maria Lankowitz sicherte die Unfallstelle ab, baute einen Brandschutz auf und entfernte herumliegende Wrackteile. Die Voitsberger Kameraden bargen das beschädigte Auto mit ihrem Kran aus dem Bach. Bei dem Unfall soll niemand verletzt worden sein.