Jubel-Ärger: Jetzt warnt Liga die Bundesliga-Klubs

Gestaffelter Eintritt in die Kabinen

In Deutschland hielten sich die Hertha-Profis am Freitagabend beim 4:0-Sieg im Derby gegen Union Berlin beim Jubeln bereits deutlich zurück. Weitere Mahnungen der Liga betreffen das Verhalten in den Umkleideräumen. „Beim Zutritt in die Kabinen in der Halbzeit und nach dem Spiel wären mit einem gestaffelten Eintritt nähere Kontakte noch besser vermeidbar“, schrieb die DFL in ihrem Brief an die Klubs.