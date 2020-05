Absage der Euro als Segen für Special Olympics

Nicht nur die Athleten haben in den letzten Wochen gelitten, weil sie ihre geliebten Sportarten nicht ausüben konnten, auch die Aufmerksamkeit für Special Olympics und Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen ging durch die fehlenden Veranstaltungen etwas verloren. So wurden Online-Aktionen gestartet, wie etwa Video-Trainingseinheiten für die Athleten über soziale Medien. „Diese kamen extrem gut an und haben uns gezeigt, dass in solchen Ideen sehr viel Potenzial steckt“, erklärt Generalsekretär Jörg Hofmann. Bis 31. Mai läuft zudem noch eine „Foto-Challenge“: „Wir suchen 1000 Bilder von Athleten, Trainern oder Special-Olympics-Freunden. So wollen wir den Zusammenhalt darstellen.“