Männer-Radtour endete in Graben

13 von rund 180 Kilometern hatten dem Quartett auf ihrer ersten Rad-Etappe von Wartberg in Oberösterreich nach Krumau am Kamp im Bezirk Krems noch gefehlt. Doch in Rastenfeld endete die Tour vorzeitig, weil einer von ihnen im Straßengraben der B 37 landete und sich bei dem Sturz das Schlüsselbein brach. Die Ursache für den Ausritt des 38-Jährigen liegt in einem Wirtshausbesuch, bei dem alle vier wohl viel zu tief ins Glas geschaut haben.