Brennerbasistunnel erst im Jahr 2030 in Betrieb?

Immer wieder Streitereien

Das Mammutprojekt war in jüngerer Vergangenheit wiederholt in die Negativschlagzeilen geraten. So führte etwa ein Rechtsstreit um die Vergabe des größten Bauloses Pfons-Brenner zu einer Verzögerung. Auch Streitigkeiten zwischen den beiden früheren Vorständen wurden publik. Inzwischen kam es zu einer Neubesetzung.