Arbeiter geriet mit Hand in Gabelstapler-Getriebe

Ein Arbeiter (27) aus dem Flachgau geriet am Mittwoch gegen 14 Uhr bei Installationsarbeiten in einer Zimmerei in Lofer im Pinzgau mit seiner Hand in das laufende Getriebe eines Gabelstaplers. Der 27-Jährige verletzte sich dabei an der rechten Hand. Sofort eilte der Lenker des Gabelstaplers zu Hilfe. Die Rettung brachte den Flachgauer in das Unfallkrankenhaus.