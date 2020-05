Kein Terminstress! Es geht ab in den Urlaub

Belgien hat - im Gegensatz zu Österreich - die Fußball-Meisterschaft endgültig eingestampft. Noch wird aber in Kleingruppen trainiert, wie Anderlecht-Legionär Peter Zulj berichtet. „Ich bin Profi, will spielen, aber die Gesundheit geht vor“, sagt der ehemalige Sturm-Star. Wenn hierzulande Anfang Juni die Liga wieder angepfiffen wird, geht’s für Zulj in den Urlaub. „Geplant ist, dass die neue Meisterschaft in Belgien am 7. August startet. Im Vergleich zu jenen, die ihre Ligen nun durchpeitschen, haben wir also keinen Stress“, erzählt der Mittelfeldstratege in seiner zwanglosen Art.