Die „Amadeus“ nimmt ohne Touristen volle Fahrt auf

Maskenpflicht, Kapitäne mit Vollvisier und sehr viel Platz an Bord: Die Salzachschifffahrt startet am 29. Mai in die Zeit nach den strengen Corona-Beschränkungen. Das Ausbleiben von Urlaubern wird zur großen Herausforderung. „Wirtschaftlich rechnen wird sich der Betrieb vorerst sicher nicht“, sagt Chef Erich Berer.