Admira trennt sich zum Saisonende von Manager

„Der FC Flyeralarm Admira wird sein Hauptaugenmerk künftig noch mehr auf Akademie-Spieler sowie junge österreichische Spieler legen“, hieß es in der Aussendung. Admira-Geschäftsführer Thomas Drabek dankte dem ehemaligen Deutsche-Bundesliga-Kicker für seinen Einsatz. „Mit seinen internationalen Kontakten hat er uns in einer schwierigen Phase sehr geholfen. Amir geht als Freund der Admira und ist in der Südstadt immer Willkommen.“