„Lindenstraße“-Star bestattete sein Kind im Rhein

Für fehlgeborene Kinder in Österreich gilt in Wien, Niederösterreich, dem Burgenland, Salzburg, der Steiermark und Vorarlberg laut „Oesterreich.gv.at“ eine Bestattungspflicht. In Kärnten, Oberösterreich und Tirol besteht für fehlgeborene Kinder ein Bestattungsrecht. Wenn das Kind nicht von den Eltern beerdigt wird, trägt das Krankenhaus dafür Sorge.