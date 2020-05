Die erste Frau an der Spitze der Landesbeamten

Stichwort Herausforderung: Was werden die wichtigsten Zukunftsaufgaben der Landesverwaltung in den kommenden Jahren sein?

Bei allem Negativen haben wir von der Corona-Krise auch Positives mitgenommen: Wir müssen das „digitale Amt“, also Online-Erledigungen und Anträge via Internet, weiter vorantreiben. Oberstes Ziel ist und bleibt aber eine effiziente Verwaltung, ohne auf Bürgernähe zu verzichten.