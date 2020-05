Details zu Großbetriebe-Paket in OÖ beschlossen

Ergänzung zum Bundesmodell

Für die Großbetriebe gebe es zwar im Rahmen des Corona-Hilfsfonds des Bundes bereits Überbrückungsgarantien durch die Österreichische Kontrollbank, aber „uns ist es ein wichtiges Anliegen, dass es ergänzend zum Bundesmodell für oberösterreichische Großbetriebe seitens des Landes ein weiteres Förderprogramm in Form von Ausfallshaftungen gibt, mit dem klaren Ziel, auch die Arbeitsplätze in diesen Unternehmen entsprechend abzusichern“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer und Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (beide ÖVP) in einer Aussendung am Montag. Im Landesmodell könne zudem die Haftung bis zu acht Jahre lang in Anspruch genommen werden, in jenem des Bundes nur fünf Jahre.