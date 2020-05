Gottschalk ist live im Fernsehen 70 geworden

Erinnerungen an Kindheit mit „Wetten, dass..?“

Als Vertreter der etwas jüngeren Generation, deren Kindheit Gottschalk prägte, waren die Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf dabei - die Erinnerungen an diese Kindheit teilten: „Wenn keiner Zeit hatte und es lief ‘Wetten, dass..?‘ sind die trotzdem zum Kegeln gegangen“, sagte Heufer-Umlauf über seine Eltern. Sie hätten eben gewusst, dass die Kinder nirgendwo hingehen, solange die Show läuft. Er habe Gottschalk in seiner Kindheit und Jugend sehr bewundert, betonte Heufer-Umlauf. „Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Du ein echter Mensch bist. Das ist für mich heute noch schwer zu verstehen.“