„Krise soll uns nicht stoppen“

Lichtenwörth, der Ort, an dem die „Nachwuchsstars“ zu Hause sind. Was im Sport für Dominic Thiem gilt, das gilt in der Politik für Manuel Zusag. Der 27-Jährige erreichte bei der Gemeinderatswahl auf Anhieb den zweiten Platz und bastelte sich dann eine Mehrheit an der stimmenstärkeren SP vorbei. Ein Umstand, der selbst die SP-Mandatare dann aber wiederum nicht davon abhielt, den jungen VP-Politiker einstimmig zum Ortschef zu wählen. „Ich bin glücklich über den Zuspruch und möchte ein Bürgermeister für alle sein“, meint Zusag, der trotz anhaltender Corona-Krise auch an seinen Wahlversprechen festhalten will.