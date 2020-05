53-Jähriger stürzte in Tirol von Baugerüst

Ein 53-jähriger Einheimischer ist am Samstag in Fließ (Bezirk Landeck) aus etwas mehr als zwei Metern Höhe von einem Baugerüst auf einen Terrassenboden gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der Mann war zuvor über eine Schaltafel vom Balkon auf das Gerüst gestiegen, als sich dieses nach außen neigte und umfiel. Der Verletzte wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Zams eingeliefert.