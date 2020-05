Die Wirte vom Grazer Lendplatz funken SOS

Keine Frage, die Sanierung der alten Markthalle am Lendplatz ist dringend notwendig - die Vorgehensweise der Verantwortlichen der Stadt lässt einen aber ratlos zurück. Just mit Beginn der Sommerferien sollen nämlich die Arbeiten beginnen und dann den gesamten Juli und August dauern. Alle Geschäftstreibenden in der Halle müssten in ihren umsatzstärksten Monaten des Jahres schließen.