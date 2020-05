WHO: Kein Beweis für Ansteckung über Oberflächen

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation gibt es bislang keine hinreichenden Beweise dafür, dass sich Menschen beim Berühren von Türschnallen, Haltegriffen oder Computertastaturen mit dem Coronavirus anstecken können. Gleichwohl seien Desinfektionen empfehlenswert, heißt es in einer am Samstag in Genf veröffentlichten Hygiene-Empfehlung.