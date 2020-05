Belgien bricht die Saison ab - Brügge ist Meister

Der FC Brügge ist somit zum 16. Mal in der Vereinsgeschichte Meister. Waasland-Beveren steigt ab. Anderlecht, wo ÖFB-Teamspieler Peter Zulj sein Geld verdient, wurde nur Achter. Royal Mouscron mit dem von Stoke City ausgeliehen gewesenen Kevin Wimmer landete auf Rang zehn. Die nächste Saison soll am 7. August beginnen. In Frankreich und den Niederlanden waren die Spielzeiten bereits zuvor abgebrochen worden.