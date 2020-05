Auto stürzte über die Böschung neben Bahndamm

Ein 79-jähriger Völkermarkter ist am Freitag mit seinem Pkw auf der Villacher Straße in Klagenfurt über das Bankett geraten und in weiterer Folge in einem Straßengraben zwischen Böschung Gleiskörper gelandet. Der Lenker blieb zum Glück unverletzt. Das Straßenstück und der Zugverkehr waren für eine Stunde gesperrt