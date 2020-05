Tschüss Sofia! Alar steht vor Rapid-Heimkehr

„Gier nach dem Ball riesengroß“

Aber jetzt sieht der 30-jährige Steirer, der seit letztem Sommer seine Brötchen bei Levski Sofia verdient, endlich Licht am Ende des Corona-Tunnels. „Dieser Tage stehen die Tests an, in der kommenden Woche soll dann auch wieder das Mannschaftstraining hochgefahren werden“, berichtet der Stürmer und schmunzelt: „Die Gier nach dem Ball ist schon riesengroß, aber hoffentlich kann ich ihn nach der elendslangen Pause noch stoppen.“