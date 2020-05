Mary-Kate Olsen: Scheidungsantrag wurde abgewiesen

Pandemie erschwert Wohnungssuche

Wegen der Corona-Pandemie, so die 33-Jährige, könne sie momentan nicht einfach so nach einem anderen Appartement schauen, geschweige denn ihre persönlichen Sachen verstauen. Sie sei besorgt, ihr Ehemann werde dann über diese Sachen verfügen oder sie auflösen. Die „New York Post“, berichtet, dass der Darstellerin der Michelle Tanner in der Sitcom „Full House“ keine Obdachlosigkeit droht. Sie könne weiterhin ein Haus des Paares in den Hamptons bewohnen. Außerdem gebe es noch zwei weitere Wohnungen in New York. Bereits am 17. April stellte sie einen Antrag auf Scheidung, zu dieser Zeit nahmen die Gerichte jedoch keine Anträge an.