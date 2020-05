Flugzeugdaten fehlen den steirischen Meteorologen

Im Süden und Osten setzt sich so schon ab Samstagmittag die Sonne durch und die Temperaturen steigen auf bis zu 19 Grad. In der Obersteiermark ziehen zwischendurch allerdings noch einige Regenschauer durch. Am Sonntag soll es dann noch sonniger mit bis zu 22 Grad werden. Im Norden und in den Bergen wird es nur noch vereinzelte Schauer geben.