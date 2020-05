Mann krachte mit Auto gegen Baum und flüchtete

Am Donnerstag, gegen 9.30 Uhr, konnte der 24-Jährige telefonisch erreicht werden. Er gab an, dass er aufgrund eines Schockes die Örtlichkeit verlassen hätte. Zudem gab er an, das Fahrzeug gelenkt zu haben. Der Mann ist nicht im Besitze einer Lenkberechtigung. Er wird angezeigt.