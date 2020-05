Ab Oktober Neuzugang beim KitzSki-Vorstand

Christian Wörister als Neuzugang

Hohe Erwartungen, dass dieser Weg auch in Zukunft weitergeführt wird, setzt man bei der Bergbahn AG Kitzbühel daher in den Erfahrungsschatz und in das Know-how des neuen Mitgliedes des Vorstands, Christian Wörister. Der gebürtige Pinzgauer war zuletzt als Geschäftsführer der Salzburg AG Tourismus Management GmbH und der Salzkammergutbahn GmbH tätig. Davor bekleidete er 18 Jahre lang die Position des Geschäftsführers der Ferienregion- und des Nationalparkzentrums Hohe Tauern.