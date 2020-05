Der Countdown läuft auf Hochtouren!

Wer? Was? Wann? Wo? Wie?

Diese W-Fragen stehen bei der Umsetzung des Corona-Trainingsablaufs im Mittelpunkt. „Wir werden wieder die Kabine und dergleichen benutzen, darüber hinaus stehen auch einige Besprechungen am Programm. Diese werden künftig aber im Freien stattfinden. Die Mannschaft soll ja nicht länger als eine Viertelstunde in einem gemeinsamen Raum sein“, erklärt Sturms Sportdirektor Andreas Schicker, dessen Truppe aus Gründen der Trainingssteuerung am Samstag mit dem Kontakttraining loslegt.