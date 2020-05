Lehrer über 60 müssen in Oberösterreich zum Dienst

„Sind wir weniger wert?“, fragen Landeslehrer in kursierenden E-Mails. Denn Bundeslehrer über 60 Lebensjahren könnenautomatischmitFernunterricht weitermachen. Die Landeslehrer über 60 aber werden von der Bildungsdirektion Oberösterreichs zum Dienst vor Ort in den Schulen vergattert, außer sie besorgen sich einärztliches Risiko-Attest. Auch wer selbst keineCovid-19-Risikoperson ist, aber im selben Haushalt mit einer solchen lebt, muss zum Präsenzunterricht in die Schule.