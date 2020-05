15 Messerstiche nach Beleidigung im Internet

Ein 15 Jahre alter Kroate ist am Dienstagnachmittag von einem gleichaltrigen Österreicher mit einem Klappmesser lebensgefährlich verletzt worden. Der mutmaßliche Täter stach 15-mal zu! Beim Streit am Bahnhof in der obersteirischen Bezirkshauptstadt Liezen war es offenbar um Beleidigungen in sozialen Netzwerken gegangen. Der Angreifer wurde noch am Tatort festgenommen, das Opfer ins LKH Graz geflogen.