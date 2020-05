Grazer Sportler verabreden sich jetzt via App

„Courtculture“ - so nennt sich die innovative App, die sich die Stadt Graz in Corona-Zeiten zunutze macht und die Sportbegeisterten einen Überblick geben soll. Nämlich darüber, wo Sportplätze frei sind oder wie stark diese bereits ausgelastet sind. Frei aus dem Englischen übersetzt steht „courtculture“ für die neue „Kultur“ auf Sportplätzen. An die, nämlich an das Abstandhalten sowie an das Miteinander- und nicht Gegeneinanderspielen, müssen sich die „Sporties“ dieser Tage, in denen kein Mannschaftssport gegeneinander erlaubt ist, wohl gewöhnen. Und da kommt die App, die in einer Beta-Variante bereits 2019 gelauncht wurde, ins Spiel.