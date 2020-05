Nach Spitals-Skandal stehen Privatpraxen im Fokus

Der Arzt, der das Kepler-Uniklinikum in eine Vertrauenskrise stürzte, wurde zwar vom Krankenhaus entlassen, die Termine in seiner Privatpraxis darf er aber weiterhin wahrnehmen. Als wäre nie etwas passiert. „Es wurde ja kein Berufsverbot ausgesprochen, die Ermittlungen laufen noch. Also darf er ganz normal in seiner Praxis weiterordinieren“, sagt Oberösterreichs Ärztekammerpräsident Peter Niedermoser dazu. Er verurteile aber das Verhalten des betroffenen Oberarztes. Für ihn sei es „absolut nicht verzeihlich“.