So lebten die Steirer vor 6500 Jahren

Die Südweststeiermark liegt in einem Kerngebiet steirischer Geschichte, das bereits in der Jungsteinzeit, also vor rund 6500 Jahren, besiedelt war. Fast jede Kulturepoche ist vertreten, etwa durch archäologische Funde oder historische und kunstgeschichtlich bedeutende Gebäude. Fundorte sind in Frauen-/Seggauberg, Großklein/Kleinklein und Wildon. Jetzt gibt es dazu eine eigene Archäologie-Homepage aus der Region.