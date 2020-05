Autohändler wegen Betrugs mit Oldtimern verurteilt

Die bestellten Autos bewegten sich in einer Preisklasse von 21.370 Euro bis 162.000 Euro. Mit einigen Geschädigten hat der Beschuldigte bereits in Zivilverfahren Einigungen und auch rechtsanwaltliche Vereinbarungen erzielt. Sein Verteidiger hatte zudem betont, dass der Angeklagte jedenfalls die Absicht gehabt habe, die Autos den Kunden zu verkaufen. „Das ist leider schief gegangen.“ Der 53-Jährige habe in den USA für den Autokauf auch eine Anzahlung geleistet. Das Geschäft sei dann gekippt, der Beschuldigte habe zur Abdeckung der Fixkosten die Gelder der Kunden verwendet. Der Deutsche wohnte vor seiner Inhaftierung zuletzt in Cordoba, davor in der Umgebung der Stadt Salzburg. Wegen des Betrugsverdachtes wurde er zur Festnahme ausgeschrieben und per europäischen Haftbefehl gesucht. Schließlich wurde er im Jänner in Italien gefasst und im Februar nach Salzburg ausgeliefert. Seither befindet sich der 53-Jährige in der Justizanstalt Salzburg in Untersuchungshaft.