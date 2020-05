Gegen Leitschiene geprallt: Auto überschlug sich

Das Fahrzeug schleuderte in der Folge rund 200 Meter entlang der B70, überschlug sich und kam in der Folge auf der linken Fahrzeugseite zu liegen. Der 54-Jährige war ansprechbar und wurde vom Notarzt medizinisch erstversorgt bevor er vom Roten Kreuz ins LKH Weststeiermark, Standort Deutschlandsberg, eingeliefert wurde. Andere Personen oder Verkehrsteilnehmern wurden nicht verletzt. Nach einer Stunde konnten die Freiwilligen Feuerweheren Krems, Gaisfeld und Krottendorf wieder in die Rüsthäuser einrücken.