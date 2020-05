Abwechslung beim Lernen erhöht die Erfolgschancen

Manchmal will der Lernstoff einfach nicht in den Kopf bzw. dort für längere Zeit bleiben. Das wirkt natürlich demotivierend. Wenn man aber weiß, wie man am besten lernt, stehen die Chancen gleich viel besser. Englisch und Französisch hintereinander zu pauken ist nicht ratsam. Lieber dazwischen Mathematik einschieben.