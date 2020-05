Salzburger halten sich weiterhin an Corona-Regeln

Nach langen Wochen der Trennung war der Muttertag für viele Familien in Salzburg ein Tag des Wiedersehens. „Meine Tochter und mein Schwiegersohn wohnen in Deutschland. Seit Wochen haben wir uns nicht mehr gesehen“, berichtet eine Mutter aus Gastein. Umso glücklicher sei sie gewesen, dass am Sonntag der Grenzverkehr gelockert wurde. Wie zahlreiche andere Salzburger, nutzte die Pongauer Familie den Tag für einen Spaziergang an der Salzach – mit Abstand zur Tochter und deren Mann.