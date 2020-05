Bäcker unterstützt Vereine

Alle Vereinsmeier, aufgepasst: Brot und Gebäck für Frühstück oder Jause in einer Hager-Filiale zu besorgen kann bares Geld für die Klubkassa bedeuten. Denn Wolfgang Hager, Bäckermeister aus St. Pölten, hat jetzt eine tolle Unterstützungsaktion gestartet. Unter dem Motto „Gemeinsam helfen“ erstattet er niederösterreichischen Vereinen fünf Prozent der Summe für gesammelte Rechnungen. „Ich bin selbst seit mehr als 20 Jahren bei Vereinen aktiv und weiß, wie schwer die Situation aufgrund der Corona-Beschränkungen derzeit ist“, sagt der Initiator: „Die Rechnungen kann man in unseren 15 Bäckereien einreichen und erhält alle drei Monate fünf Prozent rückvergütet, bis zu 5000 Euro im Jahr.“ Mitmachen können alle - vom Schach- über den Gesangs- oder Tanz- bis zum Kinderfußballverein oder die Musikkapellen. „Vereine sind unglaublich wichtig für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft“, betont Wolfgang Hager.