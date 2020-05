Machtübernahme wird zu Kaltstart im Krisenmodus

So fulminant der Sieg des Wirtschaftsbundes bei der Kammerwahl am 6. März auch war – die Freude über den Erfolg konnte man bei der VP nur kurz genießen. Nur Tage später brachte der Lockdown die Wirtschaft zum Erliegen. Heute wird Wolfgang Ecker als Präsident angelobt – und blickt in eine ungewisse Zukunft!