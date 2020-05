Kräuterhof: Öle gegen Virus in Raumluft boomen

„Der Erfolg ist passiert, er war nicht wirklich geplant“, erzählt Gerhard Hammerle vom Tiroler Kräuterhof in Eben am Achensee. Mit seinem Bruder Lukas und einem nur siebenköpfigen Team hatte man offenbar den richtigen Riecher für Produkte in der derzeitigen Gesundheits- und auch Wirtschaftskrise. Während fast alle Branchen unter den Corona-Folgen stöhnen, entwickelten sich die ätherischen, antiviralen Öle zum Renner. „Wir haben 20 solcher Öle im Sortiment, von denen durch Studien belegt ist, dass sie starke antivirale Wirkung haben. Angewendet in einer Aromalampe, können sie den Gehalt an Viren in der Raumluft um 90 Prozent reduzieren“, schwört Firmenchef Gerhard Hammerle.