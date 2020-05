Frau (38) schlug bei Festnahme auf Polizisten ein

Eine alkoholisierte, 38-jährige Thailänderin ist am Sonntag in Völs in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) auf Polizisten losgegangen. Die Exekutive war aufgrund einer familiären Auseinandersetzung zwischen der Frau und ihrem 44-jährigen Ehemann eingeschritten, hieß es seitens der Polizei.