Corona-Krimi um unsere „Wölfe“!

Sie werden seit Jahren mit dem höchsten medizinischen „Gütesiegel“ Europas geadelt, haben in ihrem Hightech-Institut Geräte im Wert mehrerer Millionen € stehen – aber selbst ein so renommiertes Labor wie jenes von DDr. Johann Perné in Klagenfurt ist vor den Kapriolen des „Fehlerteufels“ nicht gefeit. Als der WAC zuletzt die komplette Crew auf Antikörper testen ließ, zeigten gleich 17 der 60 Tests ein positives Ergebnis – also dass die betreffende Person mit Corona in Kontakt geraten war, die Antikörperbildung eingesetzt hat. Mit diesem hohen Prozentsatz – der völlig gegen den bundesweiten Trend punkto „Durchseuchung“ war – sorgte man für Schlagzeilen