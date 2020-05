Biker bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Die Serie an schweren Verkehrsunfällen am Muttertagswochenende reißt nicht ab. Sonntagmittag wurde ein Biker bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto in Leopoldsdorf im niederösterreichischen Bezirk Bruck an der Leitha lebensgefährlich verletzt. Dem alkoholisierten Pkw-Lenker wurde der Führerschein abgenommen. Er wird außerdem angezeigt.