Steirische Baustellen nehmen wieder Fahrt auf

Minus von 464 Millionen bei Mauteinnahmen

Zwar nimmt nun der Verkehr wieder zu, dennoch rechnet die Autobahngesellschaft Asfinag aktuell mit 464 Millionen Euro weniger Mauteinnahmen - will aber an den geplanten Investitionen festhalten. „Nach Unterbrechungen sind wieder alle Baustellen in Betrieb“, betont die Asfinag. Darunter sind die neue S 7 bei Fürstenfeld, die Unterflurtrasse Unzmarkt, die Mautstelle Gleinalm und große Sanierungen etwa auf der S 35 bei Peggau oder beim Knoten Graz-West.