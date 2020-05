Namen-Aussprache: Nicht mal Musk und Grimes einig!

Geboren am „Star Wars“-Tag

Ob der Name auch von den kalifornischen Behörden zugelassen wird, ist noch unklar. Denn erlaubt ist die Kombination aus Sonderzeichen und Zahlen eigentlich nicht. Der laut „Forbes“-Magazin 38 Milliarden Dollar schwere Technik-Unternehmer ist jedenfalls glücklich, dass sein Kind am 4. Mai, dem „Star Wars“-Tag zur Welt gekommen ist. Im Englischen wird „May The 4th“ gleich wie „May the force“, also „möge die Macht“, ausgesprochen.