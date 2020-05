EU beugt sich Chinas Corona-Zensur

Labor in Wuhan: China wirft US-Außenminister Lügen vor

Im Streit über den Ursprung des Virus verschärft China unterdessen den Ton und bezichtigt US-Außenminister Mike Pompeo der Lüge. Eine Sprecherin des Außenministeriums in Peking zeigt sich verwundert, dass Pompeo als Ausgangspunkt ein Labor in Wuhan ausgemacht habe, wo unter Wissenschaftlern darüber keine Einigkeit herrsche. Pompeo widerspreche sich bei dieser Frage selbst.