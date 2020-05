Neue Einsatzzentrale am alten Ort

Drei Wochen lang standen die Bagger in der Florinigasse still. Wegen des Coronavirus mussten die Bauarbeiten vorübergehend gestoppt werden. Inzwischen wird aber wieder fleißig gearbeitet – man liegt im Zeitplan, betont Tamswegs Bürgermeister Georg Gappmayer: „Der Abriss ist abgeschlossen, jetzt beginnt der Aufbau.“ Die neue Zentrale wird am selben Ort in der Florianigasse in Tamsweg errichtet, das hat der Gemeinderat im Vorjahr beschlossen. Zusätzlich zur Feuerwehr wird wieder die Bergrettung, aber auch die Höhlenrettung über Räumlichkeiten verfügen.