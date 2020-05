„Das Astoria zuzulassen ist keine Alternative“

„Krone“: Wann öffnet das Astoria?

Gürtler: Ab dem 10. Juni 2020. Wir haben bisher zwar nur zwei Buchungen aus Österreich und je eine aus der Schweiz und aus Deutschland, die leider nicht zustande kommen werden. Dennoch ich bin optimistisch. Ich bin Unternehmerin und das Hotel geschlossen zu lassen ist keine gute Alternative. Daher werde ich auch marketingtechnisch eine große Aktion in die Wege leiten, um in Österreich für den Urlaub in Tirol zu werben.